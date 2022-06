Mancini | la nuova fase e i due segreti del Ct | come vuole rivoluzionare l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) A Bologna, di fronte ad una Germania in bella veste, nasce finalmente la. Robertosaluta gli interpreti del vecchio e esaurito ciclo in colpevole ritardo e inserisce i nuovi azzurri, consapevole che ci vorrà tempo per portarli ad un livello accettabile. I club - né quelli che vendono a prezzi spropositati, né quelli che rinunciano a comprare non aiutano nel processo di svezzamento, alla Nazionale tocca mettersi in proprio. Mancio cambia gli uomini e,un allenatore dovrebbe fare, modifica di conseguenza lo spartito tattico. Non è scontato considerando quanto vi era affezionato. L'idea dell'dai mille tocchi lo ha portato al trionfo europeo e lo ha reso volto della rivoluzione contro i cliché del calcio italico, disfarsene deve essere doloroso. Ma è necessario ...