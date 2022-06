(Di domenica 5 giugno 2022) Il nuovo format diNegli ultimi due anni a far parte del corpo insegnanti didi Maria De Filippi è stata. La showgirl si è messa dapprima a servizio dei ballerini e in seguito dei cantanti, diventando in breve una delle maestre più amate di sempre. Solo qualche giorno fa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Lorella Cuccarini intervisterà gli ex allievi di Amici - Quellochetutti1 : Lorella Cuccarini esclude Alex dal suo nuovo progetto congli ex allievi di Amici? Ecco cosa sta succedendo ??… - Mia1423Mia : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - martina_scotti : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO - giuma30 : RT @stancaeannoiata: LORELLA CUCCARINI GUARDAMI, I BANDITI MI RACCOMANDO -

Secondo il settimanale, uno dei possibili motivi per il quale l'insegnante è stato riconfermato, è stata proprio l'intesa con, i due hanno formato da sempre una bella squadra ...Sembra però in bilico la partecipazione diche, secondo i rumors, non dovrebbe tornare l'anno prossimo. Insieme a lei anche un'altra insegnante di canto dovrebbe dire addio al ...Da settembre al via Amici 22 su Canale 5: tra i prof a rischio ci sarebbe Lorella Cuccarini, Todaro verso la riconferma ...Amici, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli allontanate dal programma di Maria De FIlippi, le professoresse via dalla scuola ...