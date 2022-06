Advertising

fabriziomico : La mia infanzia segnata da Claudio Lippi che sclera contro Luca Laurenti che a Buona Domenica non indovina la parol… -

ultimaparola.com

Davitashvili nel finale regalava ai biancorossi quantomeno la gioia di una rete. Clamoroso ... BULGARIA GEORGIA: SFIDA EQUILIBRATA! Bulgaria Georgia , in diretta5 giugno 2022 alle ...Una stagione, come ha sottolineato la stessa padrona di casa,da un buon riscontro di pubblico, che riconferma la Venier come la Signora dellapomeriggio. Nonostante i buoni ... Domenica in segnata dalle lacrime, Mara Venier crolla in diretta: “Mi ha lasciata sola” La Santa Sede segue con preoccupazione la situazione nigeriana, dove la pace religiosa tra cristiani e musulmani è preziosa per la stabilità del paese e dell’Africa.Mettere una partita di domenica alle 18, di giugno con questo caldo ... «Oggi la differenza l’hanno fatto 2 giocate di Grande, che ha segnato allo scadere la seconda azione. Gli ultimi 2’ non avevamo ...