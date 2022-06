Come fai a non volere bene a Roberto Baggio? (Di domenica 5 giugno 2022) Nel 1994 Roberto Baggio ci trascinò fino alla finale dei mondiali negli Usa, conclusa con quel rigore alle stelle Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 giugno 2022) Nel 1994ci trascinò fino alla finale dei mondiali negli Usa, conclusa con quel rigore alle stelle

Advertising

rtl1025 : Giuliano, come fai a ricordarti tutto? ?? @Negramaro @mengonimarco #MarcoMengoniRTL1025 ??LIVE ??… - mariotoscana196 : RT @vcrxxy1234: @sonoAra Verme come te che seduto, aspetti tutti i mesi che la tua scheda gialla venga ricaricata da me che pago le tasse,… - labrunazarina : @RCatuso @Silvia94581613 Dipende però dove vivi.. Ieri 43 gradi e siamo a giugno. Come fai a star fermo anche 5 min… - NOprisonersEVER : @svirgola2 @semplici8 @JessRab94943151 @tamistars @klaatu29 @Lukazzu @paolinab @antonellabarra6 @donnadimezzo… - FrancoR47294613 : @matteosalvinimi È meglio che vai a casa tanto fai solo tanto casino per nulla , hai perso il partito e tutti i vot… -