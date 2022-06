Classica di Bruxelles 2022, Taco van der Hoorn: “Spesso attacco senza successo, questa volta la fortuna mi ha sorriso” (Di domenica 5 giugno 2022) Epilogo impronosticabile nella 102esima edizione della Classica di Bruxelles. L’olandese Taco Van der Hoorn ha trionfato allo sprint davanti a Thimo Willems e Tobias Bayer dopo una lunga fuga, quasi ripresa proprio nel chilometro conclusivo. Settimo successo in carriera per l’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert, ormai nel pieno della maturità agonistica. Van der Hoorn era riuscito ad imporsi anche al Giro d’Italia 2021 (fece sua la terza tappa) con una grande azione da passista, oggi ha giocato al meglio le sue carte bruciando il belga Willems sulla linea d’arrivo. Queste le dichiarazioni raccolte da Les Sports: “Ho sofferto nel finale. Thimo Willems ha iniziato lo sprint in modo davvero impressionante ma sono riuscito a superarlo negli ultimi metri. È davvero bello vincere perché ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Epilogo impronosticabile nella 102esima edizione delladi. L’olandeseVan derha trionfato allo sprint davanti a Thimo Willems e Tobias Bayer dopo una lunga fuga, quasi ripresa proprio nel chilometro conclusivo. Settimoin carriera per l’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert, ormai nel pieno della maturità agonistica. Van derera riuscito ad imporsi anche al Giro d’Italia 2021 (fece sua la terza tappa) con una grande azione da passista, oggi ha giocato al meglio le sue carte bruciando il belga Willems sulla linea d’arrivo. Queste le dichiarazioni raccolte da Les Sports: “Ho sofferto nel finale. Thimo Willems ha iniziato lo sprint in modo davvero impressionante ma sono riuscito a superarlo negli ultimi metri. È davvero bello vincere perché ...

