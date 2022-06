Celiachia che cos’è? Tra verità e falsi miti (Di domenica 5 giugno 2022) In Italia circa 600mila persone soffrono di Celiachia. Di queste quasi 400mila non hanno ancora diagnosticato questa malattia alimentare. In effetti in molti sanno poco di questo fastidioso disturbo a cui sono legate false credenze e preconcetti. Tanti pensano che mangiare senza glutine aiuti a dimagrire. Alcuni si ergono al ruolo di specialisti senza consultare dei veri medici. C’è inoltre chi pensa che il glutine faccia male anche alle persone sane. Celiachia, che cos’è questo disturbo? Il Ministero della Salute definisce la Celiachia come un’infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’indigestione di glutine in soggetti particolarmente predisposti. Il glutine si ritrova in alcuni cereali come il frumento, l’orzo, la segale, l’avena, il kamut, il farro. I sintomi della Celiachia sono ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) In Italia circa 600mila persone soffrono di. Di queste quasi 400mila non hanno ancora diagnosticato questa malattia alimentare. In effetti in molti sanno poco di questo fastidioso disturbo a cui sono legate false credenze e preconcetti. Tanti pensano che mangiare senza glutine aiuti a dimagrire. Alcuni si ergono al ruolo di specialisti senza consultare dei veri medici. C’è inoltre chi pensa che il glutine faccia male anche alle persone sane., chequesto disturbo? Il Ministero della Salute definisce lacome un’infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’indigestione di glutine in soggetti particolarmente predisposti. Il glutine si ritrova in alcuni cereali come il frumento, l’orzo, la segale, l’avena, il kamut, il farro. I sintomi dellasono ...

