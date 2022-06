Ascolti TV | Sabato 4 giugno 2022. In 5.8 mln (36.6%) per la Nazionale. Paradiso Amaro 12.8% (Di domenica 5 giugno 2022) Alessandro Bastoni e Gianluigi Donnarumma Nella serata di ieri, Sabato 4 giugno 2022, su Rai1 il match di Uefa Nations League Italia-Germania in onda dalle 20.45 alle 22.36, ha conquistato 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Su Canale 5 Paradiso Amaro, in onda dalle 21.30 alle 23.37, ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Prigionierà di un Incubo è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Buongiorno del Mattino ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Cuoca del ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 giugno 2022) Alessandro Bastoni e Gianluigi Donnarumma Nella serata di ieri,, su Rai1 il match di Uefa Nations League Italia-Germania in onda dalle 20.45 alle 22.36, ha conquistato 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.30 alle 23.37, ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Prigionierà di un Incubo è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Buongiorno del Mattino ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Cuoca del ...

occhio_notizie : Il match Uefa Nations League Italia-Germania conquista il pubblico di questo sabato sera #ascoltitv #datiauditel - fabiofabbretti : Il sabato pomeriggio di Rai 1 tutto in doppia cifra è già una notizia. #Dedicatio chiude all'11.9%, #ItaliaSì 15.2%… - fabiofabbretti : #ItaliaGermania di Nations League fa il pieno in tv (5,8 milioni - 36.6% di share), Canale 5 a 1,8 mln (12.8%) con… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2655 — Ascolti da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno 2022: stabili i finali di st… - zazoomblog : Ascolti Tv sabato 4 giugno 2022: Italia Germania Paradiso Amaro Richie Rich Bomber dati auditel e share - #Ascolti… -