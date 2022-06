Venezia e lo spopolamento: tra proteste e considerazioni (Di sabato 4 giugno 2022) Dalla metà degli anni ’60 ad oggi, la città lagunare di Venezia ha visto un consistente calo della popolazione, tanto da suscitare diverse proteste. Gli ultimi giorni di maggio hanno infatti visto le vie della città invase da volanti con su scritto solamente un numero: 49.999. Si tratta allo stesso tempo di una protesta silenziosa e di un gesto provocatorio nati dalla consapevolezza che entro il mese di luglio gli abitanti della città potrebbero scendere sotto le 50.000 persone, toccando il picco dello spopolamento. Venezia rischia di diventare una città fantasma Lo spopolamento della città storica di Venezia è un discorso portato avanti da anni, ma mai come oggi il numero dei residenti è risultato così basso. A marzo del 2008, l’associazione pro-venice Venessia, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Dalla metà degli anni ’60 ad oggi, la città lagunare diha visto un consistente calo della popolazione, tanto da suscitare diverse. Gli ultimi giorni di maggio hanno infatti visto le vie della città invase da volanti con su scritto solamente un numero: 49.999. Si tratta allo stesso tempo di una protesta silenziosa e di un gesto provocatorio nati dalla consapevolezza che entro il mese di luglio gli abitanti della città potrebbero scendere sotto le 50.000 persone, toccando il picco dellorischia di diventare una città fantasma Lodella città storica diè un discorso portato avanti da anni, ma mai come oggi il numero dei residenti è risultato così basso. A marzo del 2008, l’associazione pro-venice Venessia, in ...

