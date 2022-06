Una Vita, anticipazioni 5 giugno 2022: Felipe si ferisce col vetro (Di sabato 4 giugno 2022) Felipe starà sempre peggio e finirà per fare del male a sé stesso. L'uomo, infatti, nel corso della puntata Una Vita in onda il 5 giugno 2022, ormai rimasto solo dopo la partenza di Gerardo, avrà una crisi di nervi, cadrà a terra e si ferirà con il vetro. Nel frattempo, Ramon deciderà di trasferirsi dall'amico credendo che in questo modo potranno superare insieme il trauma. anticipazioni Una Vita puntata del 5 giugno 2022 Inma e Guillermo, i nuovi vicini di Acacias, si prepareranno ad inaugurare il ristorante convinti che la semplicità piacerà ai vicini, ma le cose non andranno come speravano. Nel corso dell'inaugurazione, Alodia, Hortensia e Rosina, infatti, saranno addirittura disgustate dagli arredi e dai piatti proposti. Nel ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022)starà sempre peggio e finirà per fare del male a sé stesso. L'uomo, infatti, nel corso della puntata Unain onda il 5, ormai rimasto solo dopo la partenza di Gerardo, avrà una crisi di nervi, cadrà a terra e si ferirà con il. Nel frattempo, Ramon deciderà di trasferirsi dall'amico credendo che in questo modo potranno superare insieme il trauma.Unapuntata del 5Inma e Guillermo, i nuovi vicini di Acacias, si prepareranno ad inaugurare il ristorante convinti che la semplicità piacerà ai vicini, ma le cose non andranno come speravano. Nel corso dell'inaugurazione, Alodia, Hortensia e Rosina, infatti, saranno addirittura disgustate dagli arredi e dai piatti proposti. Nel ...

