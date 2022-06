Traffico Roma del 04-06-2022 ore 10:30 (Di sabato 4 giugno 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico nelle principali arterie nei cantieri della bikana fino alle 16:30 è vietato il passaggio dei veicoli verso via San Giovanni in Laterano oggi pomeriggio un corteo da Piazza della Repubblica a raggiungere la piazza di Porta San Giovanni previste chiusure l’estate deviazioni per 30 linee di bus infine termina domani il cantiere sulla metro B per realizzare il nodo di scambio con la linea C nella stazione Colosseo Oggi tra Castro Pretorio Laurentina bus navetta per tutto il giorno In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitànelle principali arterie nei cantieri della bikana fino alle 16:30 è vietato il passaggio dei veicoli verso via San Giovanni in Laterano oggi pomeriggio un corteo da Piazza della Repubblica a raggiungere la piazza di Porta San Giovanni previste chiusure l’estate deviazioni per 30 linee di bus infine termina domani il cantiere sulla metro B per realizzare il nodo di scambio con la linea C nella stazione Colosseo Oggi tra Castro Pretorio Laurentina bus navetta per tutto il giorno In collaborazione con Luce Verde infomobilità

