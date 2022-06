Toc toc Italia. La polveriera Libia rischia di esplodere (Di sabato 4 giugno 2022) In Libia è cominciato il conto alla rovescia. Il 31 luglio scade il mandato della missione Onu (Unsmil) che ha guadagnato al Paese un anno e mezzo di tregua e un accenno di ritorno alla normalità economico-commerciale. L’Onu ha fatto sperare ma non è riuscita a sciogliere il nodo della divisione politica. L’uscita di scena delle Nazioni Unite lascerà un vuoto d’iniziativa internazionale che Russia, Turchia e altri – che non se ne sono mai andati – si affretteranno a colmare. L’Onu cercava, con la forza della diplomazia e della persuasione, di far imboccare alla Libia la strada della riconciliazione nazionale e della pace. Il contrasto di interessi fra Mosca ed Ankara, non più imbrigliato, conduce nella direzione opposta, della guerra per procura attivamente incoraggiata dalla presenza sul terreno, specie dei mercenari russi della Wagner. Cosa succede ... Leggi su formiche (Di sabato 4 giugno 2022) Inè cominciato il conto alla rovescia. Il 31 luglio scade il mandato della missione Onu (Unsmil) che ha guadagnato al Paese un anno e mezzo di tregua e un accenno di ritorno alla normalità economico-commerciale. L’Onu ha fatto sperare ma non è riuscita a sciogliere il nodo della divisione politica. L’uscita di scena delle Nazioni Unite lascerà un vuoto d’iniziativa internazionale che Russia, Turchia e altri – che non se ne sono mai andati – si affretteranno a colmare. L’Onu cercava, con la forza della diplomazia e della persuasione, di far imboccare allala strada della riconciliazione nazionale e della pace. Il contrasto di interessi fra Mosca ed Ankara, non più imbrigliato, conduce nella direzione opposta, della guerra per procura attivamente incoraggiata dalla presenza sul terreno, specie dei mercenari russi della Wagner. Cosa succede ...

Advertising

alberola98 : la segona se podria considerar principio de TOC? sjjsjsjs - belarusboy : @radiosilvana @tripposauro @apathy_to @Annina_occhiblu @_gmotta65 @fabriziox23 @TheDocReQ3 @AndreaBS1976… - shotfire79 : @mara_carfagna Toc toc. A me pare che chi ha sottoposto a schiavitù il popolo è l’intero parlamento italiano. risul… - Marisa73354936 : @YoshiIrai notizie da Tempio Pusania ??? toc toc c'è nesssuno?? SCANDALOSO - ccatalina_1 : Le dije a seba 'viste que nadal tiene toc?' No me contesto nada pero al rato me dice 'que raro que un deportista te… -