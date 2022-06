Roland Garros 2022: Iga Swiatek vuole il bis, ma attenzione a Gauff (Di sabato 4 giugno 2022) L’attesa sta finalmente per terminare. Quest’oggi alle ore 15:00 scenderanno sul Philippe-Chatrier Iga Swiatek e Cori Gauff per contendersi il titolo del Roland Garros 2022. A partire favorita sara sicuramente la nativa di Varsavia, ma attenzione a non sottovalutare le doti della statunitense. La numero uno al mondo è reduce da addirittura 34 successi di fila e in caso di affermazione nel match odierno raggiungerebbe le 35 di Venus Williams, eguagliando così la striscia di vittorie più lunga nel femminile nel nuovo millennio. Guardando invece soltanto alla terra rossa di Parigi, la polacca arriva a questa finale dopo aver vinto, in ordine cronologico, contro Lesia Tsurenko, Alison Riske, Daria Kovinic, Qinwen Zheng (l’unica che finora è stata in grado di rubare un set a ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) L’attesa sta finalmente per terminare. Quest’oggi alle ore 15:00 scenderanno sul Philippe-Chatrier Igae Coriper contendersi il titolo del. A partire favorita sara sicuramente la nativa di Varsavia, maa non sottovalutare le doti della statunitense. La numero uno al mondo è reduce da addirittura 34 successi di fila e in caso di affermazione nel match odierno raggiungerebbe le 35 di Venus Williams, eguagliando così la striscia di vittorie più lunga nel femminile nel nuovo millennio. Guardando invece soltanto alla terra rossa di Parigi, la polacca arriva a questa finale dopo aver vinto, in ordine cronologico, contro Lesia Tsurenko, Alison Riske, Daria Kovinic, Qinwen Zheng (l’unica che finora è stata in grado di rubare un set a ...

