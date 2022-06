Migranti, Lamorgese: "Nel decreto flussi ci saranno più di 70mila posti" (Di sabato 4 giugno 2022) 'Serve un negoziato su un Patto europeo per migrazione e asilo. La crisi ucraina ha dimostrato la capacità dell'Europa di essere compatta nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 giugno 2022) 'Serve un negoziato su un Patto europeo per migrazione e asilo. La crisi ucraina ha dimostrato la capacità dell'Europa di essere compatta nella ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Lamorgese: 'Con la crisi del grano aumentano gli sbarchi' #ucraina #lamorgese #grano #migranti #sbarchi… - LegaSalvini : ++ ?? LAMORGESE CHOC: “I MIGRANTI? NON È COLPA MIA, NON LI FACCIO ARRIVARE IO” ++ - ilmessaggeroit : #migranti, #lamorgese: «Prossimo #decreto flussi avrà più di 70mila posti per lavoratori stranieri» - Stefani21565813 : Migranti, Lamorgese: 'Nel decreto flussi ci saranno più di 70mila posti' Contenti? - davepollak888 : #Lamorgese dice che l'anno scorso le 'quote' prevedevano 70.000 migranti, ma quest'anno....'saranno un pò di più'… -