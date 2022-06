Mercato Inter, nerazzurri in pole su Bremer ma Cairo chiede più di 30 mln: i dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) L’Inter è in pole per l’acquisto di Bremer ma Cairo chiede troppo: i dettagli L’Inter è in pole per l’acquisto di Bremer, ma Urbano Cairo non vuole abbassare il prezzo del centrale di difesa. Come riportato da Tuttosport, il presidente del Torino chiede più di 30 milioni di euro e al momento il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di assecondarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) L’è inper l’acquisto dimatroppo: iL’è inper l’acquisto di, ma Urbanonon vuole abbassare il prezzo del centrale di difesa. Come riportato da Tuttosport, il presidente del Torinopiù di 30 milioni di euro e al momento il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di assecondarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

