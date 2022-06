LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Mercedes in vetta con Marciello, 11mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Tutti ai box! Le squadre approfittano del FCY per fermarsi per la seconda volta. Termina il lavoro di Rossi e di molti altri. 19.49 FCY! Incidente a Signes per la Lamborghini #14 di Emil Frey Racing. 19.47 Rossi all’attacco! Soprasso dell’Audi #46 sulla BMW #50 di ROWE Racing. 19.43 Non ha avuto problemi l’auto di Valentino Rossi che prosegue alle spalle della BMW M4 GT3 #50. Prosegue al top, invece, la sfida tra Marciello ed Aitken. 19.41 Toccata tra Rossi e la BMW #50 di ROWE Racing a ‘Signes’. Non sembrano esserci dei problemi importanti per l’auto del ‘Dottore’. 19.37 Scende 13mo Valentino Rossi. Il #46 del gruppo resta nella Top15, ottima posizione per il proseguo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.50 Tutti ai box! Le squadre approfittano del FCY per fermarsi per la seconda volta. Termina il lavoro die di molti altri. 19.49 FCY! Incidente a Signes per la Lamborghini #14 di Emil Frey Racing. 19.47all’attacco! Soprasso dell’Audi #46 sulla BMW #50 di ROWE Racing. 19.43 Non ha avuto problemi l’auto diche prosegue alle spalle della BMW M4 GT3 #50. Prosegue al top, invece, la sfida traed Aitken. 19.41 Toccata trae la BMW #50 di ROWE Racing a ‘Signes’. Non sembrano esserci dei problemi importanti per l’auto del ‘Dottore’. 19.37 Scende 13mo. Il #46 del gruppo resta nella Top15, ottima posizione per il proseguo ...

