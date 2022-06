Advertising

infoitcultura : Laura Efrikian elogia Gianni Morandi/ 'Pareva fosse già finito e invece…' - infoitcultura : Laura Efrikian, i complimenti all’ex Gianni Morandi: “È tornato più grande di prima” - MediasetTgcom24 : Laura Efrikian e i complimenti all'ex Gianni Morandi: 'Pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima'… -

... l'attore ha concluso il suo intervento ribadendo: 'Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo, non posso farlo'elogia Gianni Morandi/ "Pareva fosse già finito e invece"... "La pescheria Non si lavora, la crisi, depressione, la bambina cresceva, poi mi sono rotto un braccio, la gamba, ho fatto la protesi e ho dovuto chiudere la pescheria"elogia Gianni ...Negli Anni 70 erano una delle coppie più celebri della televisione italiana, poi le loro strade si sono divise ma da allora Laura Efrikian e Gianni Morandi sono rimasti in ...Intervistata in esclusiva da Il Corriere della Sera, Laura Efrikian ha risposto così alle domande su Gianni Morandi: 'Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente.