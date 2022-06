E' un caso Nazionale | la Lega risponde piccata alla Figc

Advertising

ROMA - Non si placa il botta e risposta tra Figc e Lega sulla vicenda dei giocatori che in questi giorni hanno lasciato il ritiro delladi calcio . Fonti della Lega, con una dichiarazione resa all'ANSA, si scagliano contro la Figc, esprimendo " stupore per l'ennesimo tentativo da parte della Federazione di screditare, e di ...... nelallora resterebbe fuori Sebastien Thill perché la maglia di Sinani non è in discussione, ... scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria delladi casa vi ...Intorno a Lazzari e Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro dell'Italia per infortunio, è stato montato un caso che ora sta sfociando in uno scontro tra Figc e Lega Serie A. Le ...Dopo le dichiarazioni del Presidente Gravina sulla "fuga da Coverciano", monta la polemica tra la Federazione e i Club di Serie A, che si sentono "screditati e danneggiati" dalle critiche ...