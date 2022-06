Di Maio | Fermare la guerra mondiale del pane | Kiev | A Izyum distrutta la 35esima Armata russa

(Di sabato 4 giugno 2022) Il governatore del Lugansk 'Dai russi un diluvio di fuoco'. L'Onu: 'Questanon ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della ...

first_freedom_ : Ma nel 2023 esisterà ancora il bibitaro @luigidimaio e sarà ancora chiuso li tronfio e ben pagato per il suo lessic… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Ho sentito il collega Dmytro Kuleba. Ribadito pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, confermat… - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Dobbiamo fermare la guerra mondiale del pane' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin - Affaritaliani : Di Maio: 'Dobbiamo fermare la guerra mondiale del pane' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Dobbiamo fermare la guerra mondiale del pane' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin -

Il governatore del Lugansk 'Dai russi un diluvio di fuoco'. L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi diSiamo al 101esimo giorno di guerra in Ucraina. Le Forze Armate dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata della Federazione russa a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv ...AGI/Vista - "La guerra mondiale del pane è già in corso e dobbiamo fermarla. Rischiamo l'instabilità politica in Africa, la proliferazione di organizzazioni terroristiche, colpi di Stato: questo può p ...