Atalanta, per il centrocampo si punta a un talento dell'Hellas (Di sabato 4 giugno 2022) Secondo il quotidiano Tuttosport, l'Atalanta avrebbe individuto un nome importante per rafforzare il proprio centrocampo. Si tratterebbe di Ivan Ilic, attualmente in forza all'Hellas Verona. Il serbo sarebbe dunque al centro delle trattative tra Verona e Atalanta, ma come riporta anche la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del talento gialloblù ci sarebbe anche la Lazio, che starebbe cercando il sostituto di Lucas Leiva, andato via a parametro zero, per rafforzare la propria mediana. Ilic Hellas Verona Atalanta Il centrocampista della nazionale serba, data la sua giovane età, è molto richiesto da tanti club, che hanno visto in lui un giocatore dotato di molta qualità. La sua ultima presenza, risale alla gara persa per 1-0 contro il Torino, disputata lo scorso 14 maggio allo stadio ...

