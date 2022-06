Adriatica Ionica Race 2022 | vince ancora la Nazionale! Successo per Christian Scaroni davanti a Filippo Zana

(Di sabato 4 giugno 2022) FesteggiaDaniele Bennati con la sua Nazionale italiana di ciclismo. Dopo le gioie al Giro di Sicilia ecco un altroazzurro, nella prima frazione dell’: ad imporsi in uno sprint ristretto sul traguardo di Monfalcone è infatti, alla prima vittoria della carriera. Fuga a quattro, tutta di colore italiano, nelle prime fasi di gara. All’attacco Matteo Donegà (CT Friuli), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Il plotone però ha gestito bene la situazione ed è andato a chiudere a 30 chilometri dal traguardo circa. Successivamente è partito un altro tentativo, proprio allo scollinamento del GPM di San ...

RACE, LUNEDì LA PARTENZA DA FERRARA. 114 CICLISTI INTERNAZIONALI ALLA PARTENZA. IMMAGINI TV IN CINQUE CONTINENTI. PROGETTO DI PROMOZIONE DI TERRITORIO E TIPICITÀ