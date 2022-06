Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 10:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio il segretario alla difesa britannico ben Wallace ha confermato che verranno forniti all’ucraina sistemi missilistici è lungo raggio una nostra coordinata con gli Stati Uniti che invieranno invece i missili i Mars con una gita di 80 km si combatte duramente intanto nell’est del paese con la Russia che avanza in modo lento nel donbass Severo sarebbe ormai prossima alla caduta slitta il nuovo pacchetto di Europea Mosca a bloccare il processo e ancora una volta l’Ungheria che chiede venga depennato il nome di tiri dalla Black List e le Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del ricevimento per il 2 giugno ha detto che l’Italia è convinta mente impegnata la ricerca di velocità del conflitto che porto il ritiro delle truppe occupanti e la ricostruzione del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio il segretario alla difesa britannico ben Wallace ha confermato che verranno forniti all’ucraina sistemi missilistici è lungo raggio una nostra coordinata con gli Stati Uniti che invieranno invece i missili i Mars con una gita di 80 km si combatte duramente intanto nell’est del paese con la Russia che avanza in modo lento nel donbass Severo sarebbe ormai prossima alla caduta slitta il nuovo pacchetto di Europea Mosca a bloccare il processo e ancora una volta l’Ungheria che chiede venga depennato il nome di tiri dalla Black List e le Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del ricevimento per il 2 giugno ha detto che l’Italia è convinta mente impegnata la ricerca di velocità del conflitto che porto il ritiro delle truppe occupanti e la ricostruzione del ...

