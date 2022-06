Terremoto superficiale a Pozzuoli avvertito da molti Puteolani

Advertising

Pozzuoli21

... con un ipocentro moltoe quindi particolarmente violento. In tutta l'area coinvolta c'è stato un boom di segnalazioni: ecco dove è accaduto . L'accaduto Una forte scossa diha ...Una scossa diè stata avvertita chiararmente dalla popolazione alle 20.25 tra Ravenna e Ferrara. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.1. Il sisma, molto, è stato registrato a una profondità ... Scossa in città: non forte ma molto superficiale Dalle zone colpite dal terremoto del 2016 ad una delle sale più belle del Senato. Sarà presentato domani a Roma, infatti, il progetto "Abf Suite" la piattaforma, sviluppata dalla Andrea Bocelli Founda ...Trema nuovamente la terra, è di poco fa la notizia di una forte scossa di terremoto. Attimi di paura nella zona coinvolta, gli abitanti sono scesi in strada per scampare al peggio: ecco dove.