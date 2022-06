Advertising

zazoomblog : Sequestra figlio appena nato: denunciato e sottoposto a Tso - #Sequestra #figlio #appena #nato: - occhio_notizie : Solo dopo tempo, l'uomo ha accettato di recarsi all'ospedale - Giorno_Cremona : Crema, padre sequestra il figlio nato in casa: 'Solo i genitori lo possono curare' - dordule : @Eleonor_Ce @OfficialGattara @witch_please @_exgel_ @outof__thebox Sarà il discorso dei seggiolini: è obbligatorio… -

"Mioè in casa, al sicuro con il papà ", ha spiegato la donna. Il padre, in evidente stato di agitazione, si trovava difatti all'interno dell'abitazione e aveva in braccio, avvolto in una ...... Bambino di 11 anni cade in bici: trasportato in elicottero all'ospedale di Udine Mamma rinchiude ildi tre anni con solo un secchio d'acqua per bere: arrestata La Russiauna nave ...Per la donna le accuse di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale I poliziotti della Squadra Volante sono in ...AI domiciliari anche la donna. Per tutti le accuse sono di detenzione di armi da sparo, alterazioni di armi e possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. In un'agenda venivano appuntate l ...