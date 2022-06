Riccardo Guarnieri rivela cosa ha fatto Ida Platano dopo la loro lite a Uomini e Donne (Di venerdì 3 giugno 2022) La storia d’amore, d’odio e altri guai fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sta intrattenendo tutto il pubblico di Uomini e Donne. Nelle scorse puntate, dopo un ballo insieme, abbiamo visto Riccardo scappare dallo studio del dating show in lacrime. Il loro incontro – scontro, iniziato con una cena, si è ancora una volta concluso con il metaforico lancio dei coltelli negli studi del dating show. In una lunga intervista al magazine ufficiale, Riccardo ha voluto dare la sua versione di fatti. Il cavaliere ha ammesso che le cose a lungo andare sono degenerate, negli ultimi due anni tanta era la voglia di richiamarla, ma poi si è bloccato perché erano tante le cose che non andavano. I sentimenti per Ida li ha messi da parte e non crede ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 giugno 2022) La storia d’amore, d’odio e altri guai frae Idasta intrattenendo tutto il pubblico di. Nelle scorse puntate,un ballo insieme, abbiamo vistoscappare dallo studio del dating show in lacrime. Ilincontro – scontro, iniziato con una cena, si è ancora una volta concluso con il metaforico lancio dei coltelli negli studi del dating show. In una lunga intervista al magazine ufficiale,ha voluto dare la sua versione di fatti. Il cavaliere ha ammesso che le cose a lungo andare sono degenerate, negli ultimi due anni tanta era la voglia di richiamarla, ma poi si è bloccato perché erano tante le cose che non andavano. I sentimenti per Ida li ha messi da parte e non crede ...

