Monopattini e disparità di genere: i motivi per cui le donne li noleggiano meno Una ricerca su Parigi, per esempio, aveva scoperto tempo fa che il 66% dei rider di monopattini è maschio. Questi mezzi oltre a essere percepiti e progettati in modo non universale rischiano inoltre ... 8 marzo: sconti speciali per le donne ... dall'8 marzo e per tutto il mese monopattini elettrici a costo di sblocco azzerato e tariffa ... Una scelta, questa, che costituisce un elemento di disparità verso le donne. Con la campagna Close the ... la Repubblica Una ricerca su Parigi, per esempio, aveva scoperto tempo fa che il 66% dei rider diè maschio. Questi mezzi oltre a essere percepiti e progettati in modo non universale rischiano inoltre ...... dall'8 marzo e per tutto il meseelettrici a costo di sblocco azzerato e tariffa ... Una scelta, questa, che costituisce un elemento diverso le donne. Con la campagna Close the ... Monopattini e disparità di genere: i motivi per cui le donne li noleggiano meno