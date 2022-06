Milan, ti presento Renato Sanches: un tuttofare per Stefano Pioli (Di venerdì 3 giugno 2022) Renato Sanches e il Milan sono sempre più vicini. Il centrocampista del Lille è l'erede predestinato di Franck Kessié. Andiamo a conoscere meglio il portoghese Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022)e ilsono sempre più vicini. Il centrocampista del Lille è l'erede predestinato di Franck Kessié. Andiamo a conoscere meglio il portoghese

Advertising

Jezuzkop34 : Signori e signore vi presento una nuova rubrica: Errori arbitrali contro il milan che mi sono ricordato completamen… - SevenUp89 : RT @tobiadestefano: @MarcoElliottOUT @veritaeaffari No non la definirei un’operazione spericolata di Cardinale. Operazione furba: sono di f… - tobiadestefano : @MarcoElliottOUT @veritaeaffari No non la definirei un’operazione spericolata di Cardinale. Operazione furba: sono… - Vale92m : RT @FraNasato: Cardinale a Milan TV: “Mi presento con tanta umiltà, consapevole che il mio ruolo e quello di RedBird è di essere un grande… - Gio16697 : RT @FraNasato: Cardinale a Milan TV: “Mi presento con tanta umiltà, consapevole che il mio ruolo e quello di RedBird è di essere un grande… -