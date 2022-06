Lo spread BTp-Bund vola oltre i 200 punti | ecco i quattro motivi della tempesta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì il differenziale ha toccato i 214base, record dal maggio 2000. E non c’è solo la svoltaBce dietro questa impennata

Advertising

fattoquotidiano : Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - BrunoMaggi : RT @fattoquotidiano: Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - MarceVann : RT @petergomezblog: Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - Tsanlicandro : RT @ElioLannutti: Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4%. Il governo dei migliori magliari ha più che ra… - marcellone8 : RT @ElioLannutti: Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4%. Il governo dei migliori magliari ha più che ra… -

Un passo indietro avvenuto in contemporanea con il balzo del differenziale trae Bund decennali tedeschi. Il cosiddetto '' ha chiuso a quota 212,2 punti, ma ha superato anche i 213 nel ...TRENTO - La spia si accende sui mercati poco dopo le tre del pomeriggio: lotra ie i Bund decennali tedeschi supera i 210 punti base. Il rendimento dei titoli italiani sale al 3,37%, mai così alto dal gennaio del 2018. I fattori che generano il surriscaldamento ...Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 212,2 punti. In crescita di 9,7 punti base al 3,389% il rendimento annuo italiano, tornato sui livelli del gennaio del 2018 Leg ...Il differenziale tra rendimento del BTP decennale italiano e il Bund decennale tedesco ha terminato la seduta a quota 213 punti base dai 204 della chiusura precedente.