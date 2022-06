*** Flash – Incidente sulla linea Tav Torino-Napoli, carrozza esce dai binari vicino Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) Momenti di paura questo pomeriggio sulla linea dell’Alta Velocità Torino-Napoli, dove un treno è rimasto coinvolto in un Incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. L’ultima carrozza del treno con 219 passeggeri a bordo sarebbe uscita dai binari mentre il treno era diretto a Termini. Gli altri i passeggeri a bordo del treno alta velocità Torino-Napoli sono ancora a bordo del convoglio. Il treno, scrivono i vigili del fuoco in un tweet, ha avuto un inconveniente tecnico e sul posto dell’Incidente sono presenti anche le squadre Usar. “#Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Momenti di paura questo pomeriggiodell’Alta Velocità, dove un treno è rimasto coinvolto in unnei pressi della galleria Serenissima, a. L’ultimadel treno con 219 passeggeri a bordo sarebbe uscita daimentre il treno era diretto a Termini. Gli altri i passeggeri a bordo del treno alta velocitàsono ancora a bordo del convoglio. Il treno, scrivono i vigili del fuoco in un tweet, ha avuto un inconveniente tecnico e sul posto dell’sono presenti anche le squadre Usar. “#, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un ...

