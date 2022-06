Ex Cementificio Ciotta | i ragazzi dell’Artistico propongono un concorso d’idee e il Comune rassicura sui lavori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Gli allievi del Liceo Artistico di Benevento ripensano l’uso del. Su un’idea dell’Associazione Libera dalle mafie gli studenti del prestigioso istituto hanno svolto uno studio di progetto per un nuovo utilizzo dell’opificio sottoposto a sequestro giudiziario per l’applicazione delle norme antimafia. Ilè candidato da tempo ad ospitare la sede operativa dell‘Asia o altre strutture del, ma l’Associazione Libera ha voluto sollecitare la creatività giovanile nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione per la crescita di una cultura antimafia. Ihanno realizzato anche un plastico e diverse sono le opzioni venute fuori: da una struttura per anziani ad un orto urbano ad un centro per l’infanzia ...