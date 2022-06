Cessione Sampdoria, Zanetti: 'Non penso più al calcio' (Di venerdì 3 giugno 2022) Uno dei tanti nomi circolati in ottica Sampdoria, per quanto riguarda l'acquisto del club, è quello del patron della Segafredo Massimo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Uno dei tanti nomi circolati in ottica, per quanto riguarda l'acquisto del club, è quello del patron della Segafredo Massimo...

Advertising

AlfredoPedulla : #Sampdoria: trattativa per la cessione. Con una nuova, eventuale, proprietà potrebbe entrare in lizza #Gattuso per… - clubdoria46 : Cessione Sampdoria, Zanetti non acquisterà il club. Le parole - SampNews24 : #Stoppa-#Avellino, trattativa in corso: la #Sampdoria valuta la cessione - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #Zanetti si defila: «Ormai è l’ambiente dei fondi» - clubdoria46 : #Sampdoria, almeno noi restiamo uniti. Uniti fino alla #cessione... -