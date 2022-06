Ana Mena | in radio il nuovo singolo Mezzanotte

(Di venerdì 3 giugno 2022)è ildi Ana, da oggi ine su tutte le piattaforme digitali Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Anatorna oggi, venerdì 3 giugno, con il(Epic / Sony Music) che farà ballare per tutta l’estate. Il brano è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre. Anasi sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. ...

