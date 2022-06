Warcraft film stasera in tv 2 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

(Di giovedì 2 giugno 2022)è ilin tv giovedì 22022 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Duncan Jones ha come protagonista Travis Fimmel. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 12016 GENERE: Avventura, Azione, Fantasy ANNO: 2016 REGIA: Duncan Jones: Travis Fimmel, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper, Paula Patton, Clancy Brown, Ryan Robbins, Robert Kazinsky, Daniel Wu DURATA: 123 minutiin tv: ...

Advertising

IlCineocchio.it

Su Rai Due dalle 21.20 Appena un minuto. La tragicomica storia di Claudio, un cinquantenne che ... MIAMI - DISSOLTO 20:30 - NATIONS LEAGUE 2022 - SPAGNA - PORTOGALLO 22:45 -- L'INIZIO - 1 ......con oltre 60 milioni di dischi venduti e 5 Grammy Award e ha composto colonne sonore percome ...di alcune colonne sonore di videogiochi tra i più venduti al mondo come 'World of'. Un'... Riflessione: Warcraft - L'Inizio di Duncan Jones, uno sword and sorcery dalla scarsa personalità Scappa - Get Out, Bianco, rosso e verdone o Sherlock Holmes - Gioco di ombre Ecco i migliori film in programma stasera in Tv.Ben Schnetzer è diventato famoso grazie a Storia di una ladra di libri e ha raggiunto il pubblico con la sua interpretazione in Y:L’ultimo uomo ...