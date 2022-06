VIDEO | COLPO DI SCENA IN CASA SALERNITANA! (Di giovedì 2 giugno 2022) L’incredibile salvezza raggiunta all’ultima giornata dalla Salernitana è ancora impressa nella mente di tutti i tifosi. Una vera e propria impresa compiuta dalla squadra sotto la guida del tecnico Nicola. Tuttavia, non è passato inosservato nemmeno lo splendido lavoro svolto dal direttore sportivo Walter Sabatini. Il suo arrivo infatti, ha permesso un netto incremento di freschezza e qualità all’interno della rosa. Nonostante l’amore a prima vista però, non tutti i matrimoni sono destinati a durare per sempre. Diverse indiscrezioni sono uscite su una possibile rottura tra Sabatini e il presidente Iervolino. Quelle che potevano sembrare solamente voci di corridoio si sono in realtà rivelate veritiere. Tramite un comunicato ufficiale la società ha infatti annunciato la separazione con il direttore sportivo: “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) L’incredibile salvezza raggiunta all’ultima giornata dalla Salernitana è ancora impressa nella mente di tutti i tifosi. Una vera e propria impresa compiuta dalla squadra sotto la guida del tecnico Nicola. Tuttavia, non è passato inosservato nemmeno lo splendido lavoro svolto dal direttore sportivo Walter Sabatini. Il suo arrivo infatti, ha permesso un netto incremento di freschezza e qualità all’interno della rosa. Nonostante l’amore a prima vista però, non tutti i matrimoni sono destinati a durare per sempre. Diverse indiscrezioni sono uscite su una possibile rottura tra Sabatini e il presidente Iervolino. Quelle che potevano sembrare solamente voci di corridoio si sono in realtà rivelate veritiere. Tramite un comunicato ufficiale la società ha infatti annunciato la separazione con il direttore sportivo: “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Colpo di scena da #Fazio. #Burioni parla dei vaccini #covid e gli sfugge una frase strana... (VIDEO)?? - CriticoMilanist : Fatta? Il bestione da Amadora???? sta arrivando?????? Sará il primo colpo in entrata dell'era #RedBird con #Maldini che… - GNuzzone : RT @NicolaPorro: ?? Colpo di scena da #Fazio. #Burioni parla dei vaccini #covid e gli sfugge una frase strana... (VIDEO)?? - DOMENIC0_LEONE : RT @marioadinolfi: Domenica sera avevo provato a spiegare in tv a Zona Bianca alla solita ideologa femminista perché Amber Heard avrebbe ro… - AlessiaPorcari : @la_nicoz nicooooooo ???? (incluso video di io bloccata in hotel con il colpo della strega ahahahah) -