Spezia, ritiro estivo in Val Gardena dal 4 al 22 luglio (Di giovedì 2 giugno 2022) Lo Spezia torna ad allenarsi in Val Gardena. Dopo le esperienze positive delle stagioni 2011/2012 e 2015/2016, le Aquile svolgeranno un ritiro dal 4 al 22 luglio. La preparazione della nuova stagione dunque si svolgerà ad oltre 1.300 metri di altitudine, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina ValGardena, paesino tra Ortisei e Selva di Val Gardena, distante soli 40 km dal capoluogo Bolzano. La squadra alloggerà presso l'Hotel Diamant Spa Resort, mentre gli allenamenti si svolgeranno nuovamente al centro sportivo 'Mulin da Coi'. Nei prossimi giorni sarà reso noto anche il programma ufficiale delle amichevoli dello Spezia. TUTTI I RITIRI ESTIVI DELLE SQUADRE DI SERIE A: DATE E LOCALITA' SportFace.

