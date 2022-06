Sonia Bruganelli racconta la sua amicizia con Laura Freddi a Oggi è un altro giorno: «Era ‘na fregna, all’inizio la odiavo» (Di giovedì 2 giugno 2022) Sonia Bruganelli bocca della verità. Ospite a Oggi un altro giorno, l’opinionista del Grande Fratello ha sviluppato un rapporto di amicizia nel tempo con Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, presente in studio accanto a lei. La moglie del conduttore è nota per la sua schiettezza e anche stavolta non si è risparmiata quando si è trattato di parlare della sua presunta rivalità con l’ex fiamma di Bonolis. «Secondo me era la donna per lui» esordisce la Bruganelli, mettendo forse in imbarazzo Laura Freddi, che prova a schermirsi: «Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina». «È per questo… Tu eri la sua anima gemella». Sonia prosegue rivolgendosi a Serena Bortone: «Adesso ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 2 giugno 2022)bocca della verità. Ospite aun, l’opinionista del Grande Fratello ha sviluppato un rapporto dinel tempo con, ex fidanzata di Paolo Bonolis, presente in studio accanto a lei. La moglie del conduttore è nota per la sua schiettezza e anche stavolta non si è risparmiata quando si è trattato di parlare della sua presunta rivalità con l’ex fiamma di Bonolis. «Secondo me era la donna per lui» esordisce la, mettendo forse in imbarazzo, che prova a schermirsi: «Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina». «È per questo… Tu eri la sua anima gemella».prosegue rivolgendosi a Serena Bortone: «Adesso ...

