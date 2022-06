Shakira e Gerard Piqué in crisi: “Lei ha scoperto che lui l’ha tradita, l’ha beccato con un’altra. È decisa a separarsi” (Di giovedì 2 giugno 2022) La storia tra Shakira e Gerard Piqué sarebbe a un passo dal capolinea. La causa dell’addio? Un presunto tradimento da parte del calciatore del Barcellona. Come da copione, i diretti interessati non commentano ma se è vero che due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, ce n’è abbastanza per pensare che le indiscrezioni delle ultime ore siano solo l’antipasto di una separazione destinata ad avere un’eco mediatica clamorosa. A sganciare la notizia shock è stato il magazine sportivo El Periodico, secondo cui la cantante colombiana avrebbe beccato il difensore dell’FC Barcelona con un’altra donna. «Gerard Piqué ha tradito Shakira. Ora stanno attraversando un momento sentimentale di forte crisi e lui è tornato a vivere da solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) La storia trasarebbe a un passo dal capolinea. La causa dell’addio? Un presunto tradimento da parte del calciatore del Barcellona. Come da copione, i diretti interessati non commentano ma se è vero che due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, ce n’è abbastanza per pensare che le indiscrezioni delle ultime ore siano solo l’antipasto di una separazione destinata ad avere un’eco mediatica clamorosa. A sganciare la notizia shock è stato il magazine sportivo El Periodico, secondo cui la cantante colombiana avrebbeil difensore dell’FC Barcelona condonna. «ha tradito. Ora stanno attraversando un momento sentimentale di fortee lui è tornato a vivere da solo ...

