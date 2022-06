Putin ha un cancro: lo dice un report Usa (che conferma un tentato omicidio a marzo) (Di giovedì 2 giugno 2022) Vladimir Putin sarebbe malato, secondo un report Usa di cui dà notizia, in esclusiva, Newsweek: il presidente russo si sarebbe sottoposto ad aprile a cure contro un tumore in fase avanzata, e sarebbe scampato a un tentativo di omicidio a marzo Leggi su corriere (Di giovedì 2 giugno 2022) Vladimirsarebbe malato, secondo unUsa di cui dà notizia, in esclusiva, Newsweek: il presidente russo si sarebbe sottoposto ad aprile a cure contro un tumore in fase avanzata, e sarebbe scampato a un tentativo di

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un report dell'intelligence statunitense sostiene che il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stat… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - Vinci1114 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citando l'in… - NicolaSabbion : RT @jacopo_iacoboni: Putin ha un cancro, è stato operato ad aprile. A marzo è scampato a un tentato omicidio. La sua presa sul Cremlino orm… -