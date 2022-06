(Di giovedì 2 giugno 2022) È giunta al termine l’epopea deldidella Commissione europea. Oggi la conferenza degli ambasciatori dei 27 presso l’Ue ha dato il via libera, dopo l’ok della rappresentanza ungherese. Nella giornata di ieri, quando l’approvazione sembrava cosa fatta, Budapest aveva fatto sapere che avrebbe posto il veto se il patriarcanon fosse stato espunto dalla lista delle personsalità sanzionate. E così, stralciata la misura contro il rappresentante ortodosso, ilha ricevuto oggi il via libero definitivo. Tra i più accesi sostenitori di Vladimir Putin,è il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, massima carica all’interno della chiesa ortodossa russa. Non ha fatto mancare il suo sostegno all’invasione russa dell’Ucraina. Una guerra che Putin ...

Nelle scorse settimane era stato ancora Viktora porre il veto sulle misure sanzionatorie contro l'energia se l'Ungheria non avesse ricevuto in cambio sufficienti concessioni. Secondo Budapest ...Eppure, ad appena due mesi dal voto,si è fatto promulgare i poteri speciali, che detiene dallo scoppio della pandemia. I deputati, ormai del tutto ai suoi piedi, glieli hanno concessi senza ... Orban la spunta su Kirill, ma il sesto pacchetto di sanzioni Ue si farà Dopo settimane di contrattazioni e veti da parte dell'Ungheria le misure sono state approvate, ma rispetto alla proposta iniziale il nuovo round è stato annacquato e ridimensionato. Il braccio di ferr ...In Ungheria, Orbán ha dichiarato un nuovo stato di emergenza per la guerra in Ucraina. Anche in Italia ci sono due stati di emergenza connessi alla guerra, ma equiparare le situazioni è mistificatorio ...