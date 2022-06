Milan, Gattuso chiama Bakayoko da Valencia (Di giovedì 2 giugno 2022) Gennaro Gattuso avrebbe chiesto al Valencia Bakayoko come rinforzo: il francese potrebbe accettare visto lo scarso minutaggio con Pioli Come riportato da TMW, il Valencia del nuovo tecnico Rino Gattuso ha allacciato i primi contatti con l’entourage di Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea, in prestito nell’ultima annata al Milan, avrebbe da accordi un altro anno di parcheggio proprio a Milanello. Visti però i pochissimi minuti concessi al francese nella seconda parte di stagione da Pioli non è assolutamente da escludere una risoluzione anticipata del rapporto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Gennaroavrebbe chiesto alcome rinforzo: il francese potrebbe accettare visto lo scarso minutaggio con Pioli Come riportato da TMW, ildel nuovo tecnico Rinoha allacciato i primi contatti con l’entourage di. Il centrocampista del Chelsea, in prestito nell’ultima annata al, avrebbe da accordi un altro anno di parcheggio proprio aello. Visti però i pochissimi minuti concessi al francese nella seconda parte di stagione da Pioli non è assolutamente da escludere una risoluzione anticipata del rapporto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - infoitsport : Milan, Bakayoko nel mirino del Valencia che sarà di Gattuso - infoitsport : Mercato Milan, il Valencia di Gattuso su Bakayoko: la situazione - gilnar76 : Mercato #Milan, il Valencia di Gattuso su Bakayoko: la situazione #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FraLauricella : RT @FraLauricella: #milan: c’è l’intesa con #Maldini, in arrivo #zaniolo e 2 big. La #juve vede #Pogba #sarri rinnova con la #lazio. #Ga… -