Mense scolastiche | Bergamo sesta in Italia

Bergamo. I menu delle Mense scolastiche di Bergamo sono tra i migliori del nostro Paese: lo stabilisce il 7° Rating dei menu scolastici stilato da Foodinsider.it, associazione ormai esperta su questo tema e che da diversi anni è impegnato nella ricognizione e nel monitoraggio della qualità alimentare all'interno delle Mense delle scuole Italiane. L'indagine di Foodinsider.it, presentata a Montecitorio, si è conclusa con la pubblicazione della classifica delle migliori Mense scolastiche e ha lo scopo di promuovere e rendere visibili quei modelli di mensa che non hanno l'obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale nel rispetto dell'ambiente. Tra le Mense virtuose del nostro Paese c'è, appunto, anche ...

