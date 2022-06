LOVE MI | FEDEZ | J-AX E DUE MADRINE SPECIALI INAUGURANO L’ESTATE MUSICALE DI ITALIA 1

(Di giovedì 2 giugno 2022)2022 è all’insegna della musica con il ritorno dei grandi concerti dal vivo. Tra gli eventi più attesi c’è “Mi” che segna la reunion trae J-Ax. Il concerto benefico andrà in onda su1 martedì 28 giugno, in diretta da Piazza Duomo a Milano. Tra i cantanti annunciati a “Mi”, oltre i padroni di casa che avranno un’ora per esibirsi con le loro hit davanti alle migliaia di persone attese: Tananai, Rhove, Dargen D’Amico, Ghali, Miss Keta, Paky, Shiva, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua e tanti altri. A guidare la serata, anticipa il settimanale Chi, due: Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Toccherà a loro accogliere tante stelle della musica. “Mi”, in onda dalle 19 alle 23.30 circa, ...

Ne sa qualcosa, che sui tormentoni ha costruito buona parte della sua carriera: da "Vorrei ... quello di "Mi" a Milano) a "Mille" con Orietta Berti e Achille Lauro, passando per "Problemi ...Si tratta diMi , il concerto benefico che vedrà la reunion di J - Ax e. L'evento sarà trasmesso in diretta in prima serata il prossimo 28 giugno 2022. Chi segnala che le madrine d'...Love Mi sarà un concerto-evento benefico in Piazza Duomo a Milano per sostenere la riabilitazione di bambini con problematiche neurologiche complesse ...Fedez ha in canna il nuovo tormentone estivo, dopo "Mille". Stavolta, però, senza Orietta Berti, al suo fianco - con i due c'era anche Achille Lauro - nella hit della scorsa estate. La data da cerchia ...