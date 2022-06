LE FICTION PIÙ VISTE STAGIONE 2021 2022 | PODIO E CLASSIFICA FINALE RAI E MEDIASET

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si è chiusa la, mai così ricca di titoli nuovi tra Rai1 e Canale 5. Nessuna novità invece sulle posizioni dellacon le produzioni di Raiche dominano negli ascolti: per trovare una serie di Canale 5, che conferma in ogni caso i segnali di ripresa della scorsa annata, bisogna scendere alla diciottesima posizione con “Fosca Innocenti”. Al primo posto troviamo una novità, “La Sposa”, la miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, con quasi 6,5 milioni di telespettatori e il 29,11% di share. Al secondo posto, ad un soffio, c’è Luca Argentero con la secondadi “Doc: Nelle Tue Mani” con oltre 6,4 milioni e il 28,89%. Completa il“Don Matteo” che sfiora i 6 milioni con il 29,91% di share. Futuro roseo per la serie Lux ...

Advertising

fraversion : le foto di Stromboli sono impressionanti (fonte @lasiciliait). 50 milioni di danni, guide senza lavoro (parte dei s… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con David Foster Wallace: Lo scopo più profondo di leggere e scrivere fiction è resistere alla solitudine esi… - Dida_ti : RT @Faustanthonia73: ' e quando vivi in una cella che si affaccia sul mare e quel mare ogni giorno ti regala il vento e i suoi profumi e' m… - AntonelDesantis : RT @PatriziaTenda: #colazione con David Foster Wallace: Lo scopo più profondo di leggere e scrivere fiction è resistere alla solitudine esi… - settembrini61 : RT @PatriziaTenda: #colazione con David Foster Wallace: Lo scopo più profondo di leggere e scrivere fiction è resistere alla solitudine esi… -

...di un manto di velluto porpora tempestato di gemme. Regina Elisabetta non parteciperà alla liturgia a St. Paul/ "È in stato di disagio" Non ci vorremmo mai perdere uno speciale, una, un ...... ma è anche la metropoli dove è ambientata lache l'ha consacrata al grande pubblico: The ... Non essere la ragazzapopolare della scuola mi ha cambiata. Mi ha insegnato qualcosa sul potere ...