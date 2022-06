Dybala, Galli: “Giusto lasciarlo partire a patto di sostituirlo con un giovane valido, non con Di Maria. Pogba? Contrario alle minestre riscaldate” (Di giovedì 2 giugno 2022) Dybala Galli – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente FIFA. Giusto per la Juve lasciar partire Dybala a zero? “Io sono contro alle minestre riscaldate, dunque non ho piacere nel ritorno di Pogba. Per quanto concerne Dybala, sarebbe Giusto lasciarlo partire a patto di sostituirlo con un giovane valido, non con Di Maria che, sarà anche forte, ma ha già una certa età. Così non lavori per il futuro, purtroppo. Poi, ci vuole pazienza: se metti un giovane in campo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe, agente FIFA.per la Juve lasciara zero? “Io sono contro, dunque non ho piacere nel ritorno di. Per quanto concerne, sarebbedicon un, non con Diche, sarà anche forte, ma ha già una certa età. Così non lavori per il futuro, purtroppo. Poi, ci vuole pazienza: se metti unin campo ...

