Covid oggi Sardegna, 527 contagi e un morto: bollettino 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 527 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto in provincia di Sassari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 pari allo stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 120, uno in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 13.201 persone.

