Challenger Forlì 2022 | Lorenzo Musetti rimonta un set a Marterer ed è ai quarti

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ci vogliono due ore e un quarto aper avere ragione del tedesco Maximilian, numero 208 del mondo, negli ottavi di finale deldi. Dopo una partenza lenta, il tennista di Carrara prende le misure del suo avversario e chiude il match sul 3-6 7-5 6-2, approdando aicon il settimo giocatore del seeding Juan Manuel Cerundolo. Il primo set viene fortemente viziato da suo perdere immediatamente il servizio nel secondo gioco della partita. Sotto 15-40,annulla una palla break ma non riesce a fare lo stesso con la seconda, ritrovandosi sotto 3-0. L’azzurro tenta il tutto e per tutto nel settimo gioco, si procura una chance non sfruttata, per poi doversi difendere nel game successivo da due set point. Li cancella, ma non ...