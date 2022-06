Bambino caduto dal balcone nel modenese, la babysitter: "Adesso è libero" (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono gravi ma stabili le condizioni del bimbo di 13 mesi che martedì 31 maggio è caduto da una finestra del secondo piano a Soliera, in provincia di Modena. Già lo stesso pomeriggio i carabinieri hanno arrestato la babysitter che era in casa con lui con l'accusa di tentato omicidio. La donna 32enne è stata interrogata in caserma e poi trasferita presso il carcere di Sant'Anna di Modena. La convalida dell'arresto è stata fissata per venerdì 3 giugno: l'udienza si terrà alle 9 nello stesso carcere. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono gravi ma stabili le condizioni del bimbo di 13 mesi che martedì 31 maggio èda una finestra del secondo piano a Soliera, in provincia di Modena. Già lo stesso pomeriggio i carabinieri hanno arrestato lache era in casa con lui con l'accusa di tentato omicidio. La donna 32enne è stata interrogata in caserma e poi trasferita presso il carcere di Sant'Anna di Modena. La convalida dell'arresto è stata fissata per venerdì 3 giugno: l'udienza si terrà alle 9 nello stesso carcere.

