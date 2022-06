Apple dice addio a questi dispositivi: ora sono ufficialmente vintage (Di giovedì 2 giugno 2022) Come tutte le storie, anche quelle con protagonisti i device Apple hanno un inizio ed una fine. Oltre al termine del supporto ufficiale, quindi con aggiornamenti e major update, esiste una categoria “vintage” nella quale Apple stessa inserisce, ciclicamente, i dispositivi usciti negli scorsi anni. Ecco quali entrano ora a far parte di questo gruppo. Apple: ecco quali prodotti diventano vintage – 2622 www.computermagazine.itI dispositivi Apple, soprattutto quelli di qualche tempo fa, sono, ad oggi, un vero e proprio tesoro per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. La schiera dei cosiddetti prodotti “vintage“, se con il marchio della mela morsicata, ha spesso e volentieri sfondato la barriera delle decine, se ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) Come tutte le storie, anche quelle con protagonisti i devicehanno un inizio ed una fine. Oltre al termine del supporto ufficiale, quindi con aggiornamenti e major update, esiste una categoria “” nella qualestessa inserisce, ciclicamente, iusciti negli scorsi anni. Ecco quali entrano ora a far parte di questo gruppo.: ecco quali prodotti diventano– 2622 www.computermagazine.itI, soprattutto quelli di qualche tempo fa,, ad oggi, un vero e proprio tesoro per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. La schiera dei cosiddetti prodotti ““, se con il marchio della mela morsicata, ha spesso e volentieri sfondato la barriera delle decine, se ...

Advertising

MargheritaRug10 : RT @_maridl: Rudy dice STREAM MURO per il disco d'oro quindi vi lascio qui playlist focus su Muro e TS per ogni piattaforma ???? spotify: ht… - CarolaLuigino : RT @_maridl: Rudy dice STREAM MURO per il disco d'oro quindi vi lascio qui playlist focus su Muro e TS per ogni piattaforma ???? spotify: ht… - AndreaD61425392 : RT @_maridl: Rudy dice STREAM MURO per il disco d'oro quindi vi lascio qui playlist focus su Muro e TS per ogni piattaforma ???? spotify: ht… - Neila86509415 : RT @_maridl: Rudy dice STREAM MURO per il disco d'oro quindi vi lascio qui playlist focus su Muro e TS per ogni piattaforma ???? spotify: ht… - Nicole59173089 : RT @_maridl: Rudy dice STREAM MURO per il disco d'oro quindi vi lascio qui playlist focus su Muro e TS per ogni piattaforma ???? spotify: ht… -