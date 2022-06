(Di giovedì 2 giugno 2022) TRIESTE – “pace echela sintesi e l’espressione della nostra Repubblica, noncompatibili con regimi autoritari o autocratici”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele(foto), nel suo discorso al Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della celebrazione del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. “Per la nostra Repubblica la pace è un elemento fondante” ed è necessario “evitare il ripetersi di guerre nel territorio europeo”, ha aggiunto. “Come l’esperienza degli ultimi mesi ci ricorda, l’indipendenza e il benessere di un paese si fondono sulla coesione interna ma anche sulla capacità di difendersi e su scelte economiche che non creino subalternità”. Innovazione e benessere, comunque, “si fondono anche su forme di ...

Advertising

effetronky : RT @skoda_sergio: @effetronky @afspagnuolo @giampiero661MJ @flazia24 @francofda52 @franco_sala @paoloigna1 @Federic01996 @m4riella @CleliaM… - Lopinionista : 2 giugno: Franco, 'Libertà e democrazia sono incompatibili con l'autoritarismo' - 24Trends_Italia : 11. Rino Gaetano - 10mille+ 12. Franco Ravera - 10mille+ 13. Traffico autostrade - 10mille+ 14. 2 giugno 1946 - 10m… - franco_sala : RT @Don_Lazzara: Il mese di #Giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Invochiamolo con fede! Ora pro nobis!!! - porelmorro : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Parata 2 giugno. Pilota frecce tricolori ne approfitta e scappa dall’Italia - di Franco Cascio https://t.… -

Il Piccolo

02/06/2022 - 18:06 A partire da giovedì 92022 la Galleria Marchetti di Roma (Via Margutta 8) " che in questo 2022 festeggia 25 anni di ... la versione romana della Pop Art (Angeli, Mario ...di RenatoLa cantante ricorda Lucio Dalla alla vigilia di "DallArenaLucio", l'omaggio di Rai1 a 10 anni ... L'anniversario era lo scorso marzo, perché aspettare"A marzo non c'era ancora ... Due giugno, il ministro Franco a Redipuglia: “Libertà e democrazia sono incompatibili con l’autoritarismo” TRIESTE - "Libertà pace e democrazia che sono la sintesi e l'espressione della nostra Repubblica, non sono compatibili con regimi autoritari o ...Dal 5 giugno al 31 agosto otto location accolgono creazioni di danza, site specific e prime nazionali per adulti e bambini. Ecco il programma ...