Vescovo Teano | “No-vax e sovranisti cattolici odiano il Papa”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ci sono i no-vaxche “Francesco. Lo dice mons. Giacomo Cirulli,di-Calvi e di Alife-Caiazzo, in un intervento su Vita Pastorale in cui riferisce di aver ricevuto “insulti”, “minacce” e “maledizioni” per le disposizioni con le quali aveva proibito ai sacerdoti non vaccinati di distribuire la Comunione. A protestare sono stati “i gruppi dei no-vaxche hanno caratteristiche ben delineate. Sono guidati da preti, a volte anche da laici, ipercarismatici, spesso esorcisti e guaritori abusivi, molti di essi sono legati a luoghi di presunte apparizioni, conservatori e tradizionalisti; in campo politico molti di loro sonoe desiderosi di governi, diciamo così, forti ...

