Ultime Notizie – Russia, ambasciatore Razov: “Aspettiamo risposta Ucraina su bozza trattato pace” (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Russia attende dall’Ucraina una risposta su una bozza di trattato di pace inviata da Mosca a Kiev. Lo dice all’Adnkronos l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, rispondendo in merito a una possibile risoluzione della guerra in corso. “Qualsiasi conflitto militare prima o poi finisce in pace. Finirà in pace anche il conflitto in Ucraina. Qualsiasi mediazione basata sulla reale conoscenza della situazione, della storia della questione, delle vere intenzioni delle parti, ovviamente, non può che essere accolta favorevolmente. Come abbiamo, ad esempio, accolto con favore il ruolo di mediazione della Turchia, che ha facilitato l’incontro delle delegazioni russa e Ucraina a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Laattende dall’unasu unadidiinviata da Mosca a Kiev. Lo dice all’Adnkronos l’russo in Italia, Sergej, rispondendo in merito a una possibile risoluzione della guerra in corso. “Qualsiasi conflitto militare prima o poi finisce in. Finirà inanche il conflitto in. Qualsiasi mediazione basata sulla reale conoscenza della situazione, della storia della questione, delle vere intenzioni delle parti, ovviamente, non può che essere accolta favorevolmente. Come abbiamo, ad esempio, accolto con favore il ruolo di mediazione della Turchia, che ha facilitato l’incontro delle delegazioni russa ea ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - RedazioneDedalo : Palermo – Sanità: prorogati gli incarichi dei manager delle 11 Aziende Sanitarie - VesuvioLive : Il taglio delle accise non basta: perché il prezzo di benzina e diesel continua a salire - junews24com : Calciomercato Juve: due ostacoli per arrivare al centrocampista. Ultime - - lorepas85 : RT @meteoredit: #1giugno Gli ultimi modelli #meteo confermano l'episodio di #caldo intenso in arrivo. ??? ??? Le ultime previsioni: https://… -